Asgari ücret 17 bin TL mi olacak! İşte masadaki o rakamlar..
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı için yıl başında kapsamlı bir düzenleme yapılacağının sinyalini vermişti. Asgari ücret Ocak zammı için Tespit Komisyonu ilk adımını 20 Kasım’da atacak. Pazarlıkların başlayacağı rakam ise ortaya çıktı
2024 yılına yönelik maaş zammı düzenlemeleri hakkında geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan, yeni asgari ücret zammı oranını merak ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretlerin enflasyonun altında kalmayacağını vurgulayarak, "Enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimiz için gerekli düzenlemeleri yılbaşında yapacağız" dedi.
Bilindiği üzere Temmuz zammı ile asgari ücret yüzde 34 artarak net 11.402 lira, brüt ise 13.414 lira seviyesine yükseltilmişti. Şimdi gözler, Ocak 2024 asgari ücret zammına çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanacak ve asgari ücret için belirleyici olacak. Komisyonda 6 aylık enflasyon verileri önemli bir faktör olarak değerlendirilecek.
Bununla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını yürütüyor ve bu veriler de asgari ücret belirlenirken göz önünde bulundurulacak.