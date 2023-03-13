Asgari ücret 11.759 lira mı ödenecek? SGK harekete geçti brüt formülü masada
Deprem felaketi sonrasında ekonomiye ilişkin kararlar peş peşe alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda flaş bir gelişme daha yaşandı. Deprem bölgesinde ‘brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi’ talebi için iki seçenek masada. Ocak ayında rekor artış yapılarak net olarak 8.506 TL olan asgari ücretin deprem bölgesinde geçerli olmak üzere brüt olan rakam 10.008 TL’ye yükseltilmesi gündemde. İkinci seçenekte ise bu rakamın 11.759 lira yapılabileceği belirtiliyor.
Türkiye ekonomisinin yüzde 10’unu oluşturan deprem bölgesindeki 11 ilde meydana gelen hasarlar, sanayi üretiminde olumsuz etki yaparken, deprem sebebiyle işgücünün önemli bölümünün başka illere göç etmesi de üretimi aksattı.
Bölgedeki işverenler ise üretime devam edebilecek tesislerin eleman azlığı sebebiyle üretimini aksatmaması için SGK primlerinin belirli bir süre için SGK yerine işçiye ödenmesi talebinde bulunurken, ekonomi yönetimi de bu konuda bir çalışma başlattı.
Ekonomi Gazetesi’nin edindiği bilgilere göre, depremzede işçilerin ücret yönünden desteklenmesi noktasında ekonomi yönetiminin önünde iki seçenek bulunuyor.
Bunlardan bir tanesi ödemelerin asgari ücretin brütü kadarki kısmına ilişkin prim muafiyeti sağlanması yönünde. Yani yüzde 14’lük SGK primi ve yüzde 1’lik işsizlik sigortası primi alınmayacak.