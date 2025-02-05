Aşağılık ve müptezel bir yaratık…

“Tanrı’nın, hamurunu necasetle yoğurduğu,

Ve anasının sı...ken doğurduğu” bir tipitip.

Cami duvarına pisleyen it gibi tırsıyor.

İnşaata topu kaçmış çocuk travması yaşıyor.

Sahibinin verdiği sufleleri dillendiriyor.

Ağız ishali olmuş gibi sürekli konuşuyor.

Başbakanlar, hükümetler değişiyor; o değişmiyor.

Hemen hemen görev yapmadığı bakanlık yok gibi…

Bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yaptı.

Fetöcü ve Pkk’lıların sığınağı Yunanistan’ın, Savunma Bakanı Nikos Dendias…

Türk ve Türkiye düşmanı kim varsa, Dendias’ı yanında görürüz.

Türkiye, Libya’nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Deniz Yetki Alanları Anlaşması imzalayınca soluğu Libya’da aldı. UHM’nin Başbakanı ile görüşmek istedi, görüşemeyince Hafter’e yaltaklanmaya gitti.

“..ka düşse murdar edecek” alçak, Karabağ Savaşı’nda hemen Erivan’a koştu.

Hem Savunma Bakanı hem de Dışişleri Bakanı olarak üç kez Ermenistan’a gitti.

2022’deki ziyaretinde, ''Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelere net bir mesaj vermek istiyorum. Mesajım, revizyonist politikaların başarısız olacağıdır'' ifadelerini kullandı.

Altın Şafak milletvekilinden yediği dayak sonrası aklının yarısını yitiren Nikos Dendias, Kilisedeki ayinde düşüp kafasını çarparak kalan kısmını da kaybetti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yıl kutlamaları öncesinde ise “Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve işgalci Türk Ordusu’nun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz” diyerek mabadını ağız niyetine kullandı.

Yunanistan’ın mayın eşeği Dendias, son günlerde yine Türkiye’yi hedef alan eylemlere hız verdi.

Fransa’nın Türkiye’ye Meteor füzesi satma ihtimali, Savunma Bakanı Nikos Dendias’ı çıldırtmaya yetti: "Böylesi bir durum iki ülke arasında bugüne dek hâkim olan mükemmel stratejik ilişkiye yakışmamaktadır." ifadesini kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Amerikan Fox News’e verdiği demeçte ABD yönetimi ve NATO’dan Ankara’ya karşı destek istedi ve Mavi Vatan’ı eleştirdi.

Dendias, "ABD, Batı’nın geleceği için Türkiye'ye uluslararası hukuku ve denizcilik kurallarını hatırlatmalı. 'Mavi Vatan' doktrini bir Türk neo-emperyalist, neo-Osmanlı yaklaşımıdır." ifadelerini kullanarak uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştı.

Diğer taraftan da NATO ile ABD’yi Türkiye’ye karşı kışkırtma gayretkeşliği sergiledi.

Türkiye’nin askeri ve stratejik hamlelerinin Batı için tehdit oluşturduğunu öne süren Dendias, “Türkiye’nin NATO’nun doğu cephesinde büyük bir sorun yaratmasının NATO ve ABD için hiç de iyi olmayacağını düşünüyorum” dedi.

Terör örgütü Pkk/Ypg’ye arka çıkan Dendias, “Bu hayatta yapabileceğiniz en kötü şey, müttefiklerinizi unutmak. İhtiyaç duyduğunuz anda yanınızda savaşan insanları unutmamak gerekir. Burada yıllardır Daeş’e karşı savaşan Kürtlerden bahsediyorum. Batı onları unutmamalı” ifadeleriyle Kürtlerle Pkk’yı eşitleyerek, ABD’nin Suriye’den çekilmemesi gerektiğini ima etti.

Ama, bütün bunlara rağmen suç bizde:

*Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki sorunları kaşımıyoruz.

*Kuzey Makedonya'yı, Greklere karşı kışkırtmıyoruz.

*En önemlisi, Batı Trakya Türkleri kartını kullanmıyoruz.

En güzeli Dendias aptalına, Heinrich Heine’nin “Maymun insana ne kadar çok benzemek istese, o kadar gülünç olur; budalalar da akıllı gibi hareket ettikleri ölçüde tuhaf hale düşerler” sözüyle cevap vermek.

Yetmez mi?!