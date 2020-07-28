Arzum Onan nikah şahidi oldu Songül Öden iş insanı Arman Bıçakçı ile evlendi
Başarılı oyuncu Songül Öden, 4 yıldır beraber olduğu sevgilisi Arman Bıçakçı ile aile arasında gerçekleşen bir törenle evlendi.
Son olarak FOX TV ekranlarında yayımlanan Bir Aile Hikayesi dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Songül Öden, mutluluğu iş insanı Arman Bıçakçı'da buldu.
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Aile arasında bir törenle evlenen Öden ve Bıçakçı'nın nikahını Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıyarken, Songül Öden'in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu, Arman Bıçakçı'nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi.
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Törene 20 kişilik davetli katıldı. Öden ve Bıçakçı, düğünü ise pandeminin sona ermesinin ardından yapacak.
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Arman Bıçakçı kimdir?
Arman Bıçakçı Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2003 yılı mezunudur. 2005 yılından beri Sevan Bıçakçı Mücevher'de yönetici olarak çalışmaktadır.
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