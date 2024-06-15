Arzum Onan 'Mehmet Aslantuğ' defterini kapattı, yeni bir aşka yelken açtı! Kim bu Türk iş insanı...
Geçtiğimiz yıl 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İşte Günaydın’dan Bülent Cankurt’un Arzum Onan'la ilgili haberinin ayrıntıları...
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın geçen yıl 29 Mayıs'ta, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmesi herkesi şoke etmişti!
Kavgasız gürültüsüz, anlaşmalı olarak boşandıkları ve zaman zaman görüştükleri için, benim gibi herkesin aklında, "Acaba tekrar kaldıkları yerden devam ederler mi?" gibi bir düşünce vardı. Ancak o defter çoktan kapanmış bile.
Çünkü Arzum Onan'ın eski defterleri tamamen kapatıp yeni bir aşka yelken açtığını öğrendim.
Yaklaşık bir yıl önce boşanan Arzum Hanım, iki ay önce kalbinin kapılarını aralamış ve Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanıyla aşk yaşamaya başlamış.