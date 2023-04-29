Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor! TİP Milletvekili Aslantuğ'u eşi terk etti
Sanat camiasında evliliklerine imrenilerek bakılan Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çifti, 27 yıllık evliliklerini bitiriyor mu? TİP'ten Muğla milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan'ın evi terk ettiği iddia edildi.
Türkiye İşçi Partisi Muğla Milletvekili adayı olan usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'un evliliği sarsıldı. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden 'ayrılık' haberi geldi. 27 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdükleri düşünülen ikilinin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı ve Arzum Onan'ın evi terk ettiği ortaya çıktı. İşte Günaydın yazarı Sonat Bahar'ın köşesinden Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın çatırdayan evlilikleriyle ilgili son iddialar...
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşanıyormuş. Herkesin yıllardır örnek olarak gösterdiği çiftin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığını, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdıklarını çok yakınlarından bir isim benimle paylaştı!
Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzum Onan'ın hastalanma noktasına geldiğini, sesinin kısıldığını söyledi. Önceki gün yeni bir markanın yüzü olan eski Türkiye güzeli Onan'ın sesindeki sorun lansman sırasında da hissedilmiş.
Çifti yakından tanıyanlar, "Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ cephesinde uzun süredir işler öyle sanıldığı gibi güzel gitmiyor" diyor. Bunlar çevresindeki insanların konuştukları...