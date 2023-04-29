Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor! TİP Milletvekili Aslantuğ'u eşi terk etti

Türkiye İşçi Partisi Muğla Milletvekili adayı olan usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'un evliliği sarsıldı. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden 'ayrılık' haberi geldi. 27 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdükleri düşünülen ikilinin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı ve Arzum Onan'ın evi terk ettiği ortaya çıktı. İşte Günaydın yazarı Sonat Bahar'ın köşesinden Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın çatırdayan evlilikleriyle ilgili son iddialar...