Arzum Onan duyurdu Mehmet Aslantuğ Instagram açtı ilk paylaşımı yaptı

Magazin dünyasının gözde çiftleri Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, Instagram'ı salladı. Birçok ünlü ismin aksine Mehmet Aslantuğ, Instagram hesabı açmamış, uzun bir süre bu sosyal akıma direnmişti. Aslantuğ, sonunda bir Instagram hesabı açtı.