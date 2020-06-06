Arzum Onan duyurdu Mehmet Aslantuğ Instagram açtı ilk paylaşımı yaptı

Mehmet Aslantuğ, ilk defa Instagram hesabı açtı ve ilk paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Eşi Arzum Onan da sosyal medya hesabını duyurdu.

Magazin dünyasının gözde çiftleri Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, Instagram'ı salladı. Birçok ünlü ismin aksine Mehmet Aslantuğ, Instagram hesabı açmamış, uzun bir süre bu sosyal akıma direnmişti. Aslantuğ, sonunda bir Instagram hesabı açtı. 

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Instagram'da kısa sürede binlerce takipçi elde eden Mehmet Aslantuğ'un sosyal medya hesabını eşi Arzum Onan da duyurup, sevenlerinin Mehmet Aslantuğ'u takip etmeleri için çağrıda bulundu. 

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Aslantuğ, sadece bir Instagram sayfası açmasıyla adından söz ettirmedi ilk paylaşımı da oldukça dikkat çekti. Aslantuğ, Instagram hesabındaki ilk paylaşımını bir uyarıya ayırmak istedi.

İşte Mehmet Aslantuğ'un o paylaşımı

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''Hazır sayfayı başlatmışken şu borcumuzu da ödeyelim'' notunu düştüğü gönderisinde Mehmet Aslantuğ, kendi adını kullanarak insanları dolandıran sayfalar hakkında sevenlerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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