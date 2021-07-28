BIST 1.366
DOLAR 8,56
EURO 10,13
ALTIN 495,59

Arzu Sabancı'dan Instagram'da olay yaratan 'mültecileri istemiyoruz' paylaşımı

Arzu Sabancı'dan Instagram'da olay yaratan 'mültecileri istemiyoruz' paylaşımı

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, Instagram hesabından, Suriyeli sığınmacılarla ilgili son dönemdeki tartışmalara yönelik çok konuşulan bir paylaşım yaptı. Sabancı, Instagram'ın hikaye bölümünden, "Ülkede mülteci istemiyorum." sloganının yazılı olduğu bir logo paylaştı

Arzu Sabancı'dan Instagram'da olay yaratan 'mültecileri istemiyoruz' paylaşımı

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden, Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, Instagram hesabında bir story paylaşarak, Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmalara katıldı.

119
Arzu Sabancı'dan Instagram'da olay yaratan 'mültecileri istemiyoruz' paylaşımı

"Bayramlaşmaya ülkesine gidenin..."

Sabancı, "Ülkede mülteci istemiyorum." sloganının olduğu logonun altında, "Bayramlaşmaya ülkesine gidenin can güvenliği var demektir. O zaman orada kalmalı." diye yazdı.

219
Arzu Sabancı'dan Instagram'da olay yaratan 'mültecileri istemiyoruz' paylaşımı

Sosyal medya ikiye bölündü

Arzu Sabancı'nın mesajı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. 

319
Arzu Sabancı'dan Instagram'da olay yaratan 'mültecileri istemiyoruz' paylaşımı

Kimi kullanıcılar, paylaşımın son dönemdeki mülteci karşıtı söylemlerin etkisiyle yapıldığını değerlendirirken, Sabancı'ya hak veren yorumlar da dikkat çekti.

419