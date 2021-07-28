Arzu Sabancı'dan Instagram'da olay yaratan 'mültecileri istemiyoruz' paylaşımı
Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, Instagram hesabından, Suriyeli sığınmacılarla ilgili son dönemdeki tartışmalara yönelik çok konuşulan bir paylaşım yaptı. Sabancı, Instagram'ın hikaye bölümünden, "Ülkede mülteci istemiyorum." sloganının yazılı olduğu bir logo paylaştı
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden, Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, Instagram hesabında bir story paylaşarak, Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmalara katıldı.
"Bayramlaşmaya ülkesine gidenin..."
Sabancı, "Ülkede mülteci istemiyorum." sloganının olduğu logonun altında, "Bayramlaşmaya ülkesine gidenin can güvenliği var demektir. O zaman orada kalmalı." diye yazdı.
Sosyal medya ikiye bölündü
Arzu Sabancı'nın mesajı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Kimi kullanıcılar, paylaşımın son dönemdeki mülteci karşıtı söylemlerin etkisiyle yapıldığını değerlendirirken, Sabancı'ya hak veren yorumlar da dikkat çekti.