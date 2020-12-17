Artvin'de su seviyesi düşen barajlar eski yerleşim yerlerini ortaya çıkardı

Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajlarla milli ekonomiye katkı sağlanıyor.