Artvin'de su seviyesi düşen barajlar eski yerleşim yerlerini ortaya çıkardı
ARTVİN’de, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajların doluluk oranları düşünce daha önce terk edilen yerleşim yerleri ortaya çıktı.
Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajlarla milli ekonomiye katkı sağlanıyor.
Üç barajın oranı: 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer alan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerine kurulan ve geçen yıl yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına sahip olan Borçka Barajı yüzde 56, Muratlı Barajı yüzde 61 ve Artvin Barajı yüzde 44 doluluk oranı olduğu belirlendi.
Terk etmişlerdi: Baraj gölü nedeniyle su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlık köyünün eski yerleşim yeri de yeterli yağış olmaması nedeniyle su yüzeyine yeniden çıktı. Cami ve evlerin göründüğü baraj gölü kıyısına gelenler, yıllar önce terk ettikleri köylerini seyretti.
Artvin’de bulunan barajlarda doluluk oranlarının geçen seneye göre az olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, su sıkıntısının tarımı da etkileyeceğini belirtti.