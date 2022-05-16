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Artık yaşayamam! İsyan eden Ece Erken fena patladı: Miras kararını açıklayıp 'iğrenç şeyler duyuyorum' demişti

Artık yaşayamam! İsyan eden Ece Erken fena patladı: Miras kararını açıklayıp 'iğrenç şeyler duyuyorum' demişti

Temmuz 2021'de evlendiği Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, yaptığı paylaşımla demediğini bırakmadı.

Artık yaşayamam! İsyan eden Ece Erken fena patladı: Miras kararını açıklayıp 'iğrenç şeyler duyuyorum' demişti

Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Artık yaşayamam! İsyan eden Ece Erken fena patladı: Miras kararını açıklayıp 'iğrenç şeyler duyuyorum' demişti

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani ölümü Ece Erken ile ünlü avukatın ailesini karşı karşıya getirdi.

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Artık yaşayamam! İsyan eden Ece Erken fena patladı: Miras kararını açıklayıp 'iğrenç şeyler duyuyorum' demişti

'Eşimin saatini bile istediler' diyen Erken, geçtiğimiz haftalarda şaşırtan bir karar aldı.

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Artık yaşayamam! İsyan eden Ece Erken fena patladı: Miras kararını açıklayıp 'iğrenç şeyler duyuyorum' demişti

 "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum" diyen Erken kararını açıklamıştı. 

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