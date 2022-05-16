Artık yaşayamam! İsyan eden Ece Erken fena patladı: Miras kararını açıklayıp 'iğrenç şeyler duyuyorum' demişti
Temmuz 2021'de evlendiği Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, yaptığı paylaşımla demediğini bırakmadı.
Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani ölümü Ece Erken ile ünlü avukatın ailesini karşı karşıya getirdi.
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'Eşimin saatini bile istediler' diyen Erken, geçtiğimiz haftalarda şaşırtan bir karar aldı.
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"Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum" diyen Erken kararını açıklamıştı.
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