Artık market raflarında bunlar satılmayacak! Yasak geldi cezası var
Raflardaki etiketlere sıkı denetim geliyor. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle tereyağı etiketlerini mercek altına aldı. İçerisinde bir gram bile tereyağı olmayan etiketlerde kullanılan görseller ve 'tereyağı lezzetinde, tadında' gibi ifadelere yasak geliyor.
Tüketiciyi yanıltan, kafasını karıştıran etiketlere savaş açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma başlatırken, içinde bir gram bile tereyağı olmayan ancak üzerinde tereyağı görseli olan margarinlere yasak geliyor.
Özellikle de marketlerdeki raflarda yer alan 'Tereyağı tadında, tereyağı lezzet, tereyağı keyfi' gibi ibarelere artık izin verilmeyecek.
Show Haber'de yer alan habere göre; gelen şikayaetler değerlendirildi, Bakanlık ambalajları mercek altına aldı.
Kafa karıştıran ambalajların yasaklanacağı belirtilirken, tüketicilerin şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri istendi.