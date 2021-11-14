Artan doğalgaz fiyatları sobaya geri dönüş başlattı! Doğalgazlı evlere soba kuruluyor
Soğuk havaların gelmesiyle birlikte Aydın’da soba satışlarında hareketlilik başladı. Her yıl kış ayının yaklaşması ile birlikte hareketlenen soba satışlarına bu yıl artan doğalgaz ve kömür fiyatları da eklendi. Artan fiyatlar dolayısıyla birçok vatandaş evlerinde soba kullanımına dönmeye başladı.
Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’in en eski çarşılarından olan Sobacılar Çarşısı’nda da hareketlilik başlarken, birçok vatandaş ya yeni soba alıyor ya da eksik malzemelerini tamamlıyor. Son günlerde doğalgaz ve kömür fiyatlarında yaşanan artışlar dolayısıyla adeta sobalı günlere geri dönüş yaşanıyor.
2 hafta arayla sobaya da zam geldi
Vatandaşların sobaya geri dönüş yapmak istediğini fakat artan tedarik fiyatları dolayısıyla soba satışlarında beklenen hareketliliğin olmadığını ifade eden çarşı esnaflarından Mesrure Börekçi yaşananları şöyle anlattı: “Daha havalar soğumadı ama soba, kova, boru satışlarında hareketlilik gözüküyor. Fakat esnaf olarak bizler çok yoruluyoruz, esnaf zor durumda. Çünkü 2 hafta arayla soba ve malzemelerine zam geldi."
Doğalgazlı evler sobaya döndü
"Müşteriye bu fiyatları yansıttığımızda bizler de zorlanıyoruz. Müşteri de haklı ama zor bir dönemden geçiyoruz. Çarşımızda hareketlilik var ama maalesef artan fiyatlardan dolayı satışlarımız çok ağır ilerliyor. Genellikle doğalgazlı evler sobaya dönmek istiyorlar, o sebeple soba alanlar var. Kalorifer kömürü fiyatları çok yüksek olduğu için odalarının birini sobaya çevirenler var. Yani sobaya dönüş var ama fiyatlar yüksek bu sebeple zorlanıyoruz. Şuan bir boşluktayız bizler de müşteriler de.”
“Soba fiyatları da arttı”
Soba fiyatlarının da artması ile birlikte satışlarda ciddi düşüş olduğunu ifade eden Börekçi; “Doğalgaz ve kömür fiyatları arttı, sobaya dönüş var ama soba fiyatları da arttı. Bizim geçen sene 500 TL’ye sattığımız kuzine sobalar şimdi bin TL, 300 TL’ye sattığımız halk tipi olan kare sobalar şu an 600 TL. Fiyatların ikiye katlanmasından dolayı hem soba satışları düştü hem de bizim karımız düştü. "