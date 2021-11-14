Artan doğalgaz fiyatları sobaya geri dönüş başlattı! Doğalgazlı evlere soba kuruluyor

Doğalgazlı evler sobaya döndü

"Müşteriye bu fiyatları yansıttığımızda bizler de zorlanıyoruz. Müşteri de haklı ama zor bir dönemden geçiyoruz. Çarşımızda hareketlilik var ama maalesef artan fiyatlardan dolayı satışlarımız çok ağır ilerliyor. Genellikle doğalgazlı evler sobaya dönmek istiyorlar, o sebeple soba alanlar var. Kalorifer kömürü fiyatları çok yüksek olduğu için odalarının birini sobaya çevirenler var. Yani sobaya dönüş var ama fiyatlar yüksek bu sebeple zorlanıyoruz. Şuan bir boşluktayız bizler de müşteriler de.”