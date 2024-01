Arşı-alayı geçen Türk

Ülkemizin uzaya ilk defa insan gönderme projesi kapsamında Alper Gezeravcı, 18 Ocak’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yola çıkacak. Türkiye Uzay Ajansının verdiği bilgiye göre Uluslararası Uzay İstasyonunda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, orada 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Türk Hava Kuvvetleri’nde 15 yıl savaş pilotluğu yapan Gezeravcı’nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3(Ax-3) ekibinin 18 Ocak saat 01.11’de fırlatılması planlanıyor.

ALPER GEZERAVCI; mutluluk, sevinç, başarı ve cesaret duygularını yaşıyor ve hissediyordur diye düşünüyorum.

TELEFON TRAFİĞİNİN DETAYLARI

Şehit haberlerinin geldiği saatlerde siyasi gündemde uzuncadır görülmeyen ama ülkece bizleri gururlandıran görmeyi her zaman arzu ettiğimiz bir gelişme yaşandı. Bu gurur verici telefon trafiği birilerini oldukça rahatsız etti. Hatta bunun üzerinden siyasi rant yapmaya çalıştılar.

İşte o telefon trafiği hakkındaki detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP’nin Bilge Lideri Bahçeli ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i arayarak saldırı hakkında bilgilendirdi, ama Özgür Özel’i aramadığı iddia edildi. Öyle ki “Meral Akşener, Cumhur İttifakı’nın ortağı oldu” diyenler çıktı.

Meral Akşener’in milliyetçi ve ülkücü yanının derinliğini yakından biliyorum. Hatta 6’lı Masa’da olduğunda da bu tür konularda da hiç taviz vermedi. Akşener’in bu tutumu üzerinden linç girişimi yapıldığı günler çok ta uzak değil. Sadece unutmak işlerine geliyor bir kesimin.

Bu telefon trafiği hikayesinin gerçek yüzü farklıydı. Samimi olsalardı sadece 3 dakikalık bir telefon konuşması yetecekti. Amaç doğruyu erişmek değil, yanlışlar üzerinden siyasi operasyon çekme çabası.

Oysa ki Sayın Erdoğan her iki lideri de aramamıştı. Her iki lider vatan evlatlarını kaybetmenin acısıyla, yaşanan bu saldırı hakkında bilgi almak ve terörle mücadele konusunda desteklerini bildirip, taziyede bulunmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arıyorlar. Erdoğan her iki lidere karşı siyasi bir ayrımcılık yaparak, telefonda arayıp bilgi vermiyor.

Bahçeli ve Akşener arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her iki lidere gösterdikleri dayanışma ve duyarlılık için teşekkür ediyor. Yaşanan saldırı hakkında bilgi veriyor. Her iki liderinde önerilerini dinliyor.

Böyle bir günde iktidar ya da muhalefet ayrımcılığı olur mu?

Bugün de bir arada olunmayacaksa daha ne zaman bir arada olunabilir ki ?

Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her iki lideri arayıp kendisinin aranmadığını hatta kendisinin aranmamasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Oysa ki sen bir partinin genel başkanısın, ana muhalefetsin, sorumluluk hissedip araman gerekmez mi? Şehitler hepimizin

Şehit haberlerinin geldiği böyle bir gecede taziyelerini iletse, terörle mücadelede desteğini bildirseydi kendisinden ne eksilirdi.

Şu eksilirdi

Seçim işbirliği yapacağı PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’yle sıcak diyaloğu eksilirdi. Ne de olsa ittifak ortağı yapacaklar.

CHP’nin kurulduğu günden bu yana ilk kez Meclis’te PKK’yı kınayan bildiriye katılmadığına şahitlik etti Gazi Meclisimiz. Milli değerleri yüksek, vatansever CHP vekiller; Biz şehit cenazesine nasıl gideceğiz? diye soruyor.

Şehit cenazelerinde tek yürek, tek parti, tek görüş duruşuyla birlik olunmalı. Şehitler, milletin şehitleri. Şehitler hepimizin.

CHP, Meclis’te PKK’yı kınayan ortak bildiriye imza atmazsa bu halk bu ihaneti unutmaz. Şehit cenazesinde protesto edilir, linç edilirsiniz. DEM Parti ile seçim ortaklığı da CHP’yi sandığa gömer.

Özgür Özel, CHP’nin Genel Başkanlık koltuğuna veda eder.

Geçtiğimiz seçimlerden sonra muhalefet cephesinde kırılma yaşan dı. İYİ Parti, CHP ile ittifakını sonlandırdı. Bunun üzerine hızlıca üzerinde düşünülmeden CHP, PKK’nın siyasi kolu olan DEM Parti’ye yaklaştı. Yeni CHP , DEM Parti ile açık ve net işbirliği yapıyor. DEM Parti eş genel başkanları, CHP Genel Merkezi’nde kırmızı halılarla karşılanıyor.

CHP’nin DEM Parti’nin kollarında olma hayali siyasi intihardır.