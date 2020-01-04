Arnavutköy'de korkunç olay bir kişiyi öldürüp eşini ağır yaraladı

Abisini arayıp cinayeti itiraf etti

Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden iki kişi de yere yığıldı. İbrahim Y., ağabeyi Hamdullah Y.yi arayıp "gel ben cinayet işledim" diyerek eşini ve Murat Olgun'u öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Hamdullah Y. durumu polise bildirerek olay yerine geldi.