Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri tarifi
Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden Arnavut Ciğeri sumaklı maydanozlu soğan salatası ile tüketilir. Seveni kadar sevmeyeni de olan Arnavut Ciğeri nasıl yapılır? İşte Arnavut Ciğeri tarifi...
Sakatat tarifleri arasında en çok sevilen yemeklerden biri olan Arnavut ciğeri adını Osmanlı döneminde bol bol ciğer tüketen Arnavutlardan alıyor. Osmanlı döneminden günümüze miras kalan bu lezzetin yapılışını sizler için derledik. İşte Arnavut ciğerinin yapılışı...
Arnavut Ciğeri Tarifi İçin Malzemeler
700 gr kuzu ciğeri (zarı temizlenmiş, iri küp doğranmış)
1 çay bardağı un
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz veya pul biber
Kızartma için;
2 çorba kaşığı un(ikinci kez kızartma için)
1,5 su bardağı sıvı yağ (1 su bardağı ayçiçeği,1/2 (yarım) Su bardağı zeytinyağı)
Servis için;
Kuru Soğan (Halka doğranmış piyazlık,sumaklı)
Kimyon
Maydanoz (Arzuya göre)
Arnavut Ciğeri Tarifi Yapılışı
Zarı temizlenmiş ve küp doğranmış ciğerinizi tel süzgeçinize alın, kanlanmış ise süzün.
Kızartma yağınızı, derin çelik tencereniz alıp kızmasını beklerken derin bir kapta un, tuz, kırmızı biberi karıştırın. Ciğerleri bu karışıma alıp harmanlayın.