Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri tarifi

Sakatat tarifleri arasında en çok sevilen yemeklerden biri olan Arnavut ciğeri adını Osmanlı döneminde bol bol ciğer tüketen Arnavutlardan alıyor. Osmanlı döneminden günümüze miras kalan bu lezzetin yapılışını sizler için derledik. İşte Arnavut ciğerinin yapılışı...