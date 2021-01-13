Armie Hammer'ın ifşa olan sapkın mesajları! Elizabeth Chambers'ı aldattığı ortaya çıktı

Kadınlara müstehcen mesajlar: Ancak bu ayrılık kararı ile ilgili şoke eden söylentiler ortaya atıldı. Elizabeth Chambers'ın yakın bir arkadaşı medyaya, Armie Hammer'ın çok sayıda kadına müstehcen mesajlar gönderdiğini ve onlarla fantezilerini gerçekleştirmek istediğini öne sürdü. Tecavüz de dahil birçok fantezisini aktörün, sosyal medya üzerinden mesajlarla bu kadınlara anlattığını da ekledi.