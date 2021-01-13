Armie Hammer'ın ifşa olan sapkın mesajları! Elizabeth Chambers'ı aldattığı ortaya çıktı
Ünlü aktör Armie Hammer'ın eşi Elizabeth Chambers'ı aldattığı ortaya çıktı. Hammer'ın sosyal medyada bazı kadınlara attığı sapkın mesajlar ifşa oldu.
Armie Hammer ve Elizabeth Chambers, bir dönem Hollywood'un en mutlu çiftiydi. Gençlik yıllarında alevlenen aşklarını önce evlilik, ardında da iki çocukla süsleyen ünlü çift hakkında son dönemde ise medyaya sızan söylentiler hayranlarını şoke etti.
Yakışıklı oyuncunun, 10 yıllık eşini sosyal medya üzerinden aldattığı iddia edildi. Hammer'ın çok sayıda kadına cinsel içerikli, müstehcen mesajlar gönderdiği öne sürüldü.
Boşanma kararı duyurmuştu: Geçen yaz Hammer, boşanma kararını sosyal medya hesabından, 13 yıl en iyi arkadaş, ruh eşi, partner ve ebeveyn olarak sürdürdükleri birlikteliklerini sonlandırma mesajıyla duyurmuştu.
Kadınlara müstehcen mesajlar: Ancak bu ayrılık kararı ile ilgili şoke eden söylentiler ortaya atıldı. Elizabeth Chambers'ın yakın bir arkadaşı medyaya, Armie Hammer'ın çok sayıda kadına müstehcen mesajlar gönderdiğini ve onlarla fantezilerini gerçekleştirmek istediğini öne sürdü. Tecavüz de dahil birçok fantezisini aktörün, sosyal medya üzerinden mesajlarla bu kadınlara anlattığını da ekledi.