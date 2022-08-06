Armağan çağlayan bir takipçisine öyle bir ayar verdi ki, sosyal medya sallandı!
Armağan Çağlayan YouTube'da yayınlanan programının son bölümüyle gündem oldu. "Sağdan sola donat" sözleriyle canlı yayında cin çıkarma seansı yaptığını söyleyen Pelin Hurman'ı konuk alan Çağlayan sosyal medyada adeta 'yuh'landı. Kötü yorumlara verdiği tokat gibi cevabıyla herkesi şok etti.
Armağan Çağlayan, YouTube kanalında yayınladığı programının son bölümüyle dillere düştü. Aldığı konuktan dolayı kötü yorum yağmuruna tutulan ünlü isim dayanamadı. Takipçilerine verdiği tokat gibi yanıtlar sosyal medyada viral oldu.
Uzun süredir YouTube kanalında programlar yapan Armağan Çağlayan, aylar önce katıldığı canlı yayında "Sağdan sola donat" diyerek cin çıkarma seansı yaptığını söyleyen Pelin Hurman'ı konuk etti.
Sosyal medya hesabından videonun tanıtımını yayınlayan Çağlayan, gelen yorumlara da cevap verdi.
Bir kadın takipçisinin "Armağan Bey kendi sonunu hazırlıyor böyle saçma sapan konukları çağırıp hep aynı sıkıcı soruları sorarak" yorumunu gören Çağlayan: