Arkadaşları haber alamayınca eve geldi! Yüksek lisans öğrencisi korkunç halde bulundu
İhlas Haber Ajansı
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AYDIN’ın Efeler ilçesinde 25 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi evinde arkadaşları tarafından ölü halde bulundu. Gencin sevgilisinden ayrıldığı ve bunalımda olduğu iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi G.R.F.'den ev arkadaşları haber alamadı. Kontrol için eve gelen gençler, G.R.F.'yi koridorda asılı halde buldu.
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Gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerinde yapılan incelemenin ardından G.R.F.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. G.R.F.'nin ayrıldığı sevgilisinden dolayı bunalımda olduğu iddia edildi.
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