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Arkadaşları haber alamayınca eve geldi! Yüksek lisans öğrencisi korkunç halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Arkadaşları haber alamayınca eve geldi! Yüksek lisans öğrencisi korkunç halde bulundu

AYDIN’ın Efeler ilçesinde 25 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi evinde arkadaşları tarafından ölü halde bulundu. Gencin sevgilisinden ayrıldığı ve bunalımda olduğu iddia edildi.

Arkadaşları haber alamayınca eve geldi! Yüksek lisans öğrencisi korkunç halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi G.R.F.'den ev arkadaşları haber alamadı. Kontrol için eve gelen gençler, G.R.F.'yi koridorda asılı halde buldu. 

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Arkadaşları haber alamayınca eve geldi! Yüksek lisans öğrencisi korkunç halde bulundu

 Gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Arkadaşları haber alamayınca eve geldi! Yüksek lisans öğrencisi korkunç halde bulundu

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından G.R.F.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. G.R.F.'nin ayrıldığı sevgilisinden dolayı bunalımda olduğu iddia edildi.

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Arkadaşları haber alamayınca eve geldi! Yüksek lisans öğrencisi korkunç halde bulundu
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