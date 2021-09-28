Arka Sokalar'daki Rıza Baba kızdırdı Kanal D'ye boykot çağrısı
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar yeni sezonu ile başladı. Cuma akşamlarına damga vuran dizisinin son bölümünde yaşanan bir diyalog sosyal medyada konu oldu aşı karşıtlarını kızdırdı.
16 sezondur Kanal D'de devam eden Arka Sokaklar dizisi yeni sezonu ile cuma akşamlarına adınız yazdırmaya devam ediyor. Her bölümü olay olan dizinin ekrana gelen son bölümündeki bir diyalog bazı kesimin tepkisini çekti. Aşı olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz!' diyen Arka Sokaklar'ın Rıza Baba’sı aşı karşıtlarını öfkelendirdi.
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in koronavirüs salgınına ilişkin sözleri sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.
Dizinin bir sahnesinde salgına karşı topyekün mücadelenin önemine değinen Rıza Baba, şu cümleleri kurdu:
'Bu beraber olursak kazanabileceğimiz bir savaş. Akla, bilime, elimizdeki imkanlara sırt çevirerek değil. Bu acılar bu korkular bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanın yaptığı gibi herkes gidip aşısını olacak. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele etmeye devam edeceğiz'