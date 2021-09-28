Arka Sokalar'daki Rıza Baba kızdırdı Kanal D'ye boykot çağrısı

'Bu beraber olursak kazanabileceğimiz bir savaş. Akla, bilime, elimizdeki imkanlara sırt çevirerek değil. Bu acılar bu korkular bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanın yaptığı gibi herkes gidip aşısını olacak. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele etmeye devam edeceğiz'