Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'le Ozan Güven bakın nasıl tanışmışlar

Kadıköy'de el ele görüntülenen Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ve Ozan Güven'in beraberliği gündeme bomba gibi düşmüş, herkes bu taze aşkı konuşur olmuştu ki ikilinin nerede nasıl tanıştıkları ortaya çıktı. Aralarında 15 yaş fark olan ünlü ikili bir tiyatro projesiyle bir araya gelmişler.