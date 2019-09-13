Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'le Ozan Güven bakın nasıl tanışmışlar
Geçtiğimiz günlerde el ele yakalanan Yüsra Geyik ve Ozan Güven'in nerede nasıl tanıştıkları ortaya çıktı.
Kadıköy'de el ele görüntülenen Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ve Ozan Güven'in beraberliği gündeme bomba gibi düşmüş, herkes bu taze aşkı konuşur olmuştu ki ikilinin nerede nasıl tanıştıkları ortaya çıktı. Aralarında 15 yaş fark olan ünlü ikili bir tiyatro projesiyle bir araya gelmişler.
Ozan Güven, sosyal medya hesabı Instagram'dan "Biz toplandık yeni sezona hazırlanıyoruz. Ekim ayında Baba Sahnede seyircimizle kavuşuyoruz. Yaşasın Sanat" notuyla paylaştığı fotoğraf ikilinin aşk tohumlarının nerede atıldığını ortaya çıkardı.
Aradaki yaş farkı nedeniyle de magazin gündeminde çok konuşulan ikilinin aşkında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Ozan Güven'in geçen hafta sevgilisi Ece Önen ile görüntülenmesi ve Güven'in ayrılık iddialarını yalanlayarak hala beraber olduklarını söylemesiydi.
Magazin programı Söylemez Olmaz'ın ortaya çıkardığı Yüsra Geyik'in ve Ozan Güven'in el ele görüntülendiği anlar ise şu şekilde aktarılmıştı: