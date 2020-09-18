Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik bacak şov yaptı! Görenleri adeta büyüledi

Ozan Güven ile birlikte rol aldıkları 'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında görüntülenen Geyik, aşk haberleri için "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" diyerek topu Ozan Güven'e atmıştı. Güven ise yeni bir ilişkiye başlayarak aşk söylentilerine cevap vermişti.