Arka Sokaklar'ın Zeliş'i bacak şov yaptı seksi elbisesi instagramı dağıttı

14. sezonda da izleyiciyi soluksuz bırakan macera ve polisiye dizi Arkak Sokaklar her cuma Kanal D ekranlarında farklı senaryosu ile seyirciyle buluşuyor. Dizinin sevilen ve en dikkat çeken karakterlerinden biri de Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliş'e hayat veren Yüsra Geyik. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de alkış toplayan Zeliş sosyal medyanın ise en çok merak ettiği isimlerden biri.