Aralarındaki 9 yaş fark olmasıyla adlarından bir hayli söz ettiren Dilara Aksüyek ve Onur Bay ilişkilerindeki krizleri aştılar. Hem birbirlerine hem de ilişkilerine ikinci bir şans veren ünlü çift, geçtiğimiz gün Cihangir'de kameraların objektifine takıldı.