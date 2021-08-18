Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy'dan iyi haber İşte sağlık durumu
KANAL D Arka Sokaklar dizisinin 'Volkan Komiser' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu merak edilen Aksoy, sevenlerine güzel haberi verdi.
'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanserini yenmek üzere olduğunun müjdesini verdi. Sağlık durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi verdi.
"Bugün son kemoterapiyi alıp sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle"
Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, son durumu hakkında bilgi verdi. Instagram sayfasından fotoğraf paylaşan oyuncu, "Bugün son kemoterapiyi alıp sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin geride kalmasına az kaldı" diyerek kemoterapi süresinin bittiğini duyurdu.
Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden son durumu hakkında bilgi verdi. 32 yaşındaki oyuncu, kemoterapi süresinin bittiğini duyurdu.
"Zor günlerin geride kalmasına az kaldı"
Instagram'da yüzünün güldüğü bir fotoğrafını paylaşan Aksoy, "Bugün son kemoterapiyi alıp, sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin geride kalmasına az kaldı" mesajını yazdı.