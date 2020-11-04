Arka Sokaklar'ın Tekin'i sarmaş dolaş yakalandı sevgilisi 10 yaş büyük çıktı!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar Kanal D'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi. Dizinin ilk bölümünden beri Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin karakterine hayat veren ve dizi başladığında henüz çocuk olan oyuncu Onur Bay, diziyle birlikte büyüdü ve genç bir delikanlı oldu.