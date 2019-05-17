Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay büyüdü sevgilisi ile pozu olay oldu

Önceki akşam paylaştığı bu pozla yorum yağmuruna da tutulan Onur Bay, 158 bin takipçili hesabında aşkını ilan etmiş oldu. Genç oyuncunun, sevgilisinin adının Yaren Akçam olduğu öğrenilirken, Onur Bay'ın kim olduğu sorusu akıllara geldi.