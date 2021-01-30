Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı karakolluk oldu Zafer Engin'i korkutan anlar

Dizi nedeniyle yaşadıkları bazı hoş anıları anlatan Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı, "Emniyetten bazı dostlarım, 'Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar; 'Onlar çabucak hallediyor' diyorlar'. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz" demişti.