BIST 1.112
DOLAR 7,57
EURO 8,98
ALTIN 475,84

Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban'ın kızı Yüsra Geyik bacak şov yaptı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in İnstagram hesabından paylaştığı iddialı poz ile gündem oldu.

14. sezonu geriden bırakan efsane dizi Arka Sokaklar 15. sezonu ile bu Kanal D'de seyirci karşısına çıkarken, dizinin genç yıldızı gündüm oldu.  Yüsra Geyik dizinin sevilen ve en dikkat çeken karakterinden biri olan Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'e hayat veriyor.

123

Güzel oyuncu Yüsra Geyik geçtiğimiz aylarda kendisinden 15 yaş büyük olan Ozan Güven ile yakalanmıştı. 

223

Yüsra Geyik ile yakalanan Ozan Güven basın mensuplarını görünce koronavirüsü bahane edip "Fazla yaklaşmayın arkadaşlar" diyerek tepki göstermişti.

323

Ozan Güven ile birlikte rol aldıkları 'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında görüntülenen Geyik, aşk haberleri için "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" diyerek topu Ozan Güven'e atmıştı. Güven ise yeni bir ilişkiye başlayarak aşk söylentilerine cevap vermişti.

423