Arka Sokaklar'daki Bahar Komiseri giydi Göğüs dekoltesiyle olay oldu

3 Nisan'da 548. yeni bölümü ile ekrana gelecek dizinin her bölümü ilgiyle izleniyor ve sosyal medyanın konusu oluyor. Her sezon yeni oyuncular ile yola devam eden dizinin özellikle son bölümlerde dikkat çeken bir oyuncusu var. Bahar Komiser rolüne hayat veren Merve Oflaz...