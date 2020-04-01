Arka Sokaklar'daki Bahar Komiser göğüs dekoltesiyle olay oldu
Ekranların gelmiş geçmiş en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Her sezon farklı oyuncuları kadrosuna sokan dizinin Bahar Komiseri yani Merve Oflaz ile en çok dikkat çeken isimlerden biri.
Türk televizyon tarihinin en uzun süre ekranda kalan dizileri arasında olan Arka Sokaklar Kanal D ekranlarında cuma akşamları yayınlanıyor. Her hafta aksiyon dolu sahneler ile seyirciyi ekrana kilitleyen dizi reyting listelerinde de kanalın yüzünü güldürüyor.
3 Nisan'da 548. yeni bölümü ile ekrana gelecek dizinin her bölümü ilgiyle izleniyor ve sosyal medyanın konusu oluyor. Her sezon yeni oyuncular ile yola devam eden dizinin özellikle son bölümlerde dikkat çeken bir oyuncusu var. Bahar Komiser rolüne hayat veren Merve Oflaz...
Türkiye'nin Survivor yarışması ile tanıdığı Merve Oflaz, oyunculu ile seyirciden tam not aldı. 2 sezondur dizide oyunculuğu ile gö dolduran oyuncu ayrıca özel hayatı ile de merak konusu.
Güzelliği ve düzgün fiziği ile 540 bin takipçi tarafından insagramda takip edilen Merve Oflaz, dizi dışında aslında çok başka biri. Güzelliğine güvenen oyuncu cesur kıyafetler giymeyi tercih ediyor.