Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın çocukları Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi poz

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da 15 yıl boyunca abla kardeşi oynayan, efsaneleşmiş karakter Hüsnü Çoban'ın çocukları Yüsra Geyik ile Onur Bay, diziden ayrıldıktan sonra da birbirlerini bırakmadılar ve görüşmeye devam ediyorlar. Arka Sokaklar'ın iki yıldızı Yüsra Geyik ve Onur Bay, geçtiğimiz akşam yine bir aradaydılar. Samimi pozları Instagram'a damga vuran ikilinin yakınlığı sosyal medyada 'Hüsnü Çoban görmesin/ Hani abla kardeştiniz...' gibi yorumlarla karşılandı.