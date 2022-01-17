BIST 2.092
DOLAR 13,43
EURO 15,31
ALTIN 783,88

Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın çocukları Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi poz

Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın çocukları Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi poz

KANAL D'de yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni sezonu başlamadan diziden ayrılan, dizinin ana karakterlerinden 'Hüsnü Çoban'ın çocukları Yüsra Geyik ve Onur Bay 'ın samimi pozları sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın çocukları Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi poz

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da  15 yıl boyunca abla kardeşi oynayan, efsaneleşmiş karakter Hüsnü Çoban'ın çocukları Yüsra Geyik ile Onur Bay, diziden ayrıldıktan sonra da birbirlerini bırakmadılar ve görüşmeye devam ediyorlar. Arka Sokaklar'ın iki yıldızı Yüsra Geyik ve Onur Bay, geçtiğimiz akşam yine bir aradaydılar. Samimi pozları Instagram'a damga vuran ikilinin yakınlığı sosyal medyada 'Hüsnü Çoban görmesin/ Hani abla kardeştiniz...' gibi yorumlarla karşılandı.

112
Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın çocukları Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi poz

Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde rol alan Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle ünü elde etmişti. Aynı dizide kardeşi Tekin'i oynayan Onur Bay ile de 15 yıl boyunca kamera karşısına geçmişlerdi.Tam 15 sene boyunca abla kardeşi oynayan iki isim, geçtiğimiz yıllarda diziden ayrılmışlardı. İki isim geçtiğimiz akşam buluştular.

212
Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın çocukları Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi poz

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ikili, samimi bir poz vererek takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin kalp emojisiyle paylaştığı poz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

312
Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın çocukları Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi poz

Arka Sokaklar'dan ayrılan 31 yaşındaki Yüsra Geyik, yine Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu.

412