Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın çocukları Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi poz
KANAL D'de yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni sezonu başlamadan diziden ayrılan, dizinin ana karakterlerinden 'Hüsnü Çoban'ın çocukları Yüsra Geyik ve Onur Bay 'ın samimi pozları sosyal medyada şaşkınlık yarattı.
KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da 15 yıl boyunca abla kardeşi oynayan, efsaneleşmiş karakter Hüsnü Çoban'ın çocukları Yüsra Geyik ile Onur Bay, diziden ayrıldıktan sonra da birbirlerini bırakmadılar ve görüşmeye devam ediyorlar. Arka Sokaklar'ın iki yıldızı Yüsra Geyik ve Onur Bay, geçtiğimiz akşam yine bir aradaydılar. Samimi pozları Instagram'a damga vuran ikilinin yakınlığı sosyal medyada 'Hüsnü Çoban görmesin/ Hani abla kardeştiniz...' gibi yorumlarla karşılandı.
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde rol alan Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle ünü elde etmişti. Aynı dizide kardeşi Tekin'i oynayan Onur Bay ile de 15 yıl boyunca kamera karşısına geçmişlerdi.Tam 15 sene boyunca abla kardeşi oynayan iki isim, geçtiğimiz yıllarda diziden ayrılmışlardı. İki isim geçtiğimiz akşam buluştular.
Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ikili, samimi bir poz vererek takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin kalp emojisiyle paylaştığı poz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Arka Sokaklar'dan ayrılan 31 yaşındaki Yüsra Geyik, yine Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu.