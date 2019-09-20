Arka Sokaklar dizisinin Mesut'u Şevket Çoruh'a saldırıda kaçmaya çalıştığı anlar
İZMİR'de saldırıya uğrayan Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Efsane dizi Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh ve yakın arkadaşı oyuncu Murat Akkoyunlu, İzmir'de köpeğe eziyet ettikleri gerekçesiyle uyardıkları grubun bıçaklı saldırısına uğramış, canlarını zor kurtarmışlardı. İşte o vahim saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından duyurduğu saldırı için ''Canımızı zor kurtardık'' demişti ki tekme tokat dövüldükleri gruptan kaçmaya çalıştıkları anlar yeni ortaya çıktı.
Oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, geçtiğimiz cumartesi akşamı İzmir'de sahneledikleri ''Bir Baba Hamlet'' adlı tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için Alsancak'taki restorana gitti.
Çoruh ve arkadaşları, restorantın önünde köpeğe eziyet eden grubu uyardı. Bu uyarı üzerine gruptakiler, Çoruh'a ve arkadaşlarına saldırmaya başladı.