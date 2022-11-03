Arjantin ile Porto Riko güzellik kraliçeleri evlendiklerini açıkladı
2019 yılında Mariana Varela Arjantin'in, aynı yıl Fabiola Valentin ise Porto Riko'nun güzellik kraliçesi seçilmişti. İki güzel şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Valentin ile Valera sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Nikah gününden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan güzellik kraliçelerinin bu hamlesi tüm dünyada şaşkınlıkla karşılandı.
2020 yılında Uluslararası Güzellik yarışmasında ülkelerini temsil eden Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentín dünyaevine girdiklerini Instagram hesaplarından duyurdu.
Evlilik kararı aldıklarını sosyal medyadan duyuran ikili, yayınladıkları görüntülerde özel anlarını ve evlilik teklifine de yer verdi.
Beyaz giyinen ikilinin Porto Riko'daki bir evlendirme dairesi önünde evliliklerini kutladıkları anlar görülüyor.
"Gizli tutmayı tercih ettik"
İkili, "İlişkimizi gizli tutmayı seçtikten sonra, kapılarımızı özel bir güne açıyoruz" açıklamasında bulundu.