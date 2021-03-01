Arıza Kefaret Hercai ve Menajerimi Ara'ya büyük şok! Fark atıp zirve bakın kimin oldu

İhtiyar, Balaban’ın şartını kabul ettiği ve konsorsiyumda yeni bir dönem başladığı Arıza'nın son bölümü seyirciyi ekran başına kilitlemiş olsa da reytinglerde istediği başarıyı elde edemedi. Zirve yarışında yükseliş gösteremeyen dizi hüsrana uğradı.