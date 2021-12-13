Arılar ölmeye başladı felaket kapıda Yarı yarıya düştü

Bal üretiminin her geçen yıl düştüğünü belirten İstanbul Bal Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Yalçın Sezer, "Geçmiş yıllarda günümüze baktığımızda bal verimi ciddi anlamda düştü. Bundan bir 20 yıl önce kovan başı verim 25-30 kilogram civarındaydı, şu an Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre 13-14 kilograma kadar kovan başı verim düşmüş durumda. Küresel ısınma bunda çok büyük bir etken. Yağışların azalması bitkilerin zamanında polen kaynağı olarak kullanılmasını engelliyor. Bunun dışında, sanayileşme, çevre kirliliği de büyük etkenlerden biri. Arıların bu iklimsel yapıya adaptasyon yeteneğinin az olması dolayısıyla verimin düşmesine neden oluyor.