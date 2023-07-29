Arı sokmasına dikkat! Bunları bilmezseniz canınızdan olabilirsiniz

"Bu ağrı ve acıya sebep olur. Hissedilen ağrı iğneden değil toksindendir ve toksin miktarına göre ağrı ve alerji şiddeti değişir. Daha da önemlisi arı sokması sonrasında iğne dokuda kalırsa, beraberinde salgı keseciğiyle birlikte kalır. Art gitmiş olsa dahi kesecik içinden diğer bir kimyasalın daha kişiye aktarılması devam eder ki; bu kimyasal diğer arıları o bölgeye hızlıca çağırmak için özel bir kokudur."