Arı sokmasına dikkat! Bunları bilmezseniz canınızdan olabilirsiniz
Yaz aylarının başlaması ile sineklerin ve böceklerin artışı birçok kişinin kabusu haline geldi. Sıcaktan bunalanların kendilerini attıkları pikniklerde, açık alanlarda sıkça dolanan arılar ise bu kabuslardan biri haline geldi. Arı sokmasının can alıcı sonuçları sonuçlarının olduğunu ve arı sokması durumunda ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
Yaz ayları ile birlikte arı sokma vakaları artmaya başladı. Alerjik reaksiyon gösteren kişilerde sağlık sorunlarına yol açan arı alerjisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, doğru bilinen yanlışları ve uygulanması gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. İnce, arının iğnesinin deriden ilk 20-30 saniye içinde çıkartılmasının ise önemli olduğunun altını çizdi.
“20-30 saniye içinde arının iğnesinin çıkartılması gerekiyor”
Arı sokmasının ardından iğnenin 20-30 saniye içerisinde çıkartılması gerektiğine değinen Medicana Intarnational Samsun Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, “Bal arıları iğnesini batırdığında ilk olarak apitoksin denilen bir zehir salgılarlar."
"Bu ağrı ve acıya sebep olur. Hissedilen ağrı iğneden değil toksindendir ve toksin miktarına göre ağrı ve alerji şiddeti değişir. Daha da önemlisi arı sokması sonrasında iğne dokuda kalırsa, beraberinde salgı keseciğiyle birlikte kalır. Art gitmiş olsa dahi kesecik içinden diğer bir kimyasalın daha kişiye aktarılması devam eder ki; bu kimyasal diğer arıları o bölgeye hızlıca çağırmak için özel bir kokudur."
"Yani arı sokması sonrasında ilk olarak ciltte kalan iğne bastırılmadan, mümkünse cilde en yakın yerinden cımbız gibi bir cisimle dikkatlice çıkarılıp uzaklaştırılmalıdır. Mümkünse bu işlem ilk 20-30 saniye içinde yapılmalıdır” dedi.