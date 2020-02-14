Areda Survey'in son anketi bomba! İmamoğlu'nun kayağı da var

Ankette Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depremi sonrası yaptığı kayak tatili de yer aldı. İmamoğlu 'ben böyle bir siyasetçiyim' diyerek eleştirileri göğüslemiş olsa da vatandaş yapılanı doğru bulmuyor. Ankette partilerin ve ittifakların son oy oranları da ortaya çıktı. Hem kapsamlı soruları hem de sonuçları açısından hayli çarpıcı bir anket... İşte Areda Survey'in yaptığı anketin sonuçları: