Areda Survey'in son anketi bomba! İmamoğlu'nun kayağı da var
Araştırma şirketi Areda Survey, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Kadraj Türkiye" adlı araştırma raporunun sonucunu açıkladı. Ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayağı da var parti oyları da...
Türkiye gündemiyle ilgili araştırma, ülke genelinde her görüş ve yaş grubundan 2 bin 987 kişiyle yapıldı. Katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Libya sorunundan Suriye meselesine, CHP-FETÖ ilişkisinden Elazığ depremine kadar birçok konu hakkında soru soruldu.
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Ankette Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depremi sonrası yaptığı kayak tatili de yer aldı. İmamoğlu 'ben böyle bir siyasetçiyim' diyerek eleştirileri göğüslemiş olsa da vatandaş yapılanı doğru bulmuyor. Ankette partilerin ve ittifakların son oy oranları da ortaya çıktı. Hem kapsamlı soruları hem de sonuçları açısından hayli çarpıcı bir anket... İşte Areda Survey'in yaptığı anketin sonuçları:
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