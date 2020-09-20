Ardahanlı sporcunun yeni başarı hikayesi hazır: Koşarken köpeklerden annesi koruyor
ARDAHANLI atletizm sporcusu Özlem Kaya (30), kamp sonrası gittiği köyünde 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdürdü. Başarılı sporcuyu antrenman sırasında kovalayan köpeklerden annesi elindeki odunla koruyor.
Göle ilçesine 21 kilometre mesafedeki Yağmuroğlu köyünde yaşayan Tükaz- Fahrettin Kaya çiftinin 9 çocuğundan en küçüğü olan Özlem Kaya, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni. 20 yıllık sporculuk hayatında 16 yıldır Türkiye'yi milli takımla temsil eden Özlem Kaya'yı peşinden koşan köpeklerden yanından hiç ayrılmayan annesi, elinde sopayla koruyor. Kızının evi kupalarla doldurduğunu söyleyen gururlu anne, 'Koşmaktan evlenmeye fırsat bulamadı' diye kızına sitemde bulundu.
En büyük destekçisi annesi
3'üncü kez Olimpiyatlara katılmaya hak kazanan Özlem Kaya, en büyük destekçisinin annesi olduğunu söyledi. 2012 Londra ve 2016 Rio olimpiyatlarından sonra 2021'de Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlara hazırlandığını belirten Özlem Kaya, 2020'de yapılması planlanan olimpiyatlara hazırlık için federasyonun desteğiyle Kenya'ya gittiğini ancak bir süre sonra Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını söyledi.
"Altın madalyayı koruyucu meleğim olan anneme hediye edeceğim"
Kaya, "Pandemide bile antrenmanlarımı aksatmadım. İstanbul'da yaşarken gece 24.00'dan sonra sokağa çıkma yasakların kalkması ile birlikte ağabeyimle dışarı çıkarak antrenmanlarımı yapıyordum. Annem antrenman yapabilmem için her gün benimle birlikte yaklaşık 8 kilometre yol yürüyor. O da hiç sıkılmadan ve itiraz etmeden geliyor. Çünkü annem, hedefimin Tokyo Olimpiyatları’nda madalya kazanmak olduğunu biliyor. Ben koşarken annem de elindeki sopayla peşimden koşan köyün köpeklerinden koruyor. Yalnız kalmıyor ve bu yüzden korkmadan rahat bir şekilde antrenman yapıyorum. Alacağım madalyayı koruyucu meleğim olan anneme hediye edeceğim" dedi.
10 yaşında babasını kaybetmiş: Anne Tükaz Kaya, Ailenin en küçük çocuğu olan Özlem'in 10 yaşındaki iken babasını kaybettiğini ve bu yüzden ona hem analık hem de babalık yaptığını ifade etti.