Ardahanlı sporcunun yeni başarı hikayesi hazır: Koşarken köpeklerden annesi koruyor

"Altın madalyayı koruyucu meleğim olan anneme hediye edeceğim"

Kaya, "Pandemide bile antrenmanlarımı aksatmadım. İstanbul'da yaşarken gece 24.00'dan sonra sokağa çıkma yasakların kalkması ile birlikte ağabeyimle dışarı çıkarak antrenmanlarımı yapıyordum. Annem antrenman yapabilmem için her gün benimle birlikte yaklaşık 8 kilometre yol yürüyor. O da hiç sıkılmadan ve itiraz etmeden geliyor. Çünkü annem, hedefimin Tokyo Olimpiyatları’nda madalya kazanmak olduğunu biliyor. Ben koşarken annem de elindeki sopayla peşimden koşan köyün köpeklerinden koruyor. Yalnız kalmıyor ve bu yüzden korkmadan rahat bir şekilde antrenman yapıyorum. Alacağım madalyayı koruyucu meleğim olan anneme hediye edeceğim" dedi.