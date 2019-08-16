Ardahan'da ölüm uçuşu gören herkesi şaşırtıyor
ARDAHAN 'da Kura Nehri kıyısında her yıl tekrarlanan binlerce kelebeğin "ölüm uçuşu" günlerdir görsel şölenle devam ediyor.
Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan binlerce kelebek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.
Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde binlere ulaşıyor. Kelebeklerin topluca uçuşuyla yaklaşık yarım saat süren görsel şöleni, ölümleriyle noktalanıyor.
Ardahan Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede "bir gün sinekleri" diye adlandırılan kelebeklerin, kısa yaşamlı ve sucul böceklerden "mayıs sinekleri" olduğunu ve yaşamlarının yüzde 99'unun suda gerçekleştiğini söyledi.
Bu kelebeklerin yumurtadan çıktıktan sonra yarım saat ile bir gün arasında hayatta kaldıklarını ve bu nedenle "bir günlükler", "bir gün sinekleri" gibi isimlerle de bilindiklerini ifade eden Şişman, şöyle konuştu: