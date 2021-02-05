Arda Turan'ın Berkay Şahin'in eşini taciz davasında gelişme futbolcular tanık oldu
Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddia edilen Arda Turan'a verilen beraat kararı bozuldu. Davada yeni bir gelişme yaşandı. Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'e ifadelerinin alınması için tebligat gönderildi.
Berkay Şahin ve şi Özlem Ada Şahin, Sarıyer'de bir mekanda eğlendiği esnada Arda Turan'ın Özlem Ada'yı taciz ettiği iddiasıyla kavga çıktı. Olay gece kulübünden hastaneye oradan da mahkemeye taşındı.
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik "cinsel taciz" suçundan beraat kararı vermiş, "korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek", "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "kasten yaralama" suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti.
Ancak verilen karara Berkay Şahin'in avukatları itiraz etmiş ve Turan'ın "cinsel taciz" suçundan yargılanmasını istemişlerdi.
Mahkeme bozma kararını incelemek üzere 7 Nisan 2021'e gün verdi.