Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın bebeklerinin ismi belli oldu bakın kaç kilo almış

Erkek bebeğine 4 aylık hamile olan Aslıhan, şimdiye kadar sadece yarım kilo aldığını söyledi. İlk bebeğinin adı Hamza Arda olan Aslıhan, ikinci bebeklerine de Asil Aslan adını vereceklerini söyledi.

İşte Aslıhan Doğan'ın açıklamaları