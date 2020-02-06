Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın bebeklerinin ismi belli oldu bakın kaç kilo almış
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti ikinci bebeklerinin ismini açıkladı. Aslıhan Doğan'ın kilo ayrıntısı ise herkesi şaşırttı.
Arda Turan ile Aslıhan Doğan, 12 Mart 2018'de hayatını birleştirdi. Ünlü çift, geçtiğimiz Ekim ayında ilk bebekleri Hamza Arda'nın birinci yaş gününü kutlamış, Arda Turan, ikinci bebek isteğini dile getirmişti. Geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi duyuran çiftin ikinci bebeklerinin de erkek olduğu söylenmişti.
Aslıhan Doğan, geçtiğimiz gün bir alışveriş festivalinde kameraların objektifine takıldı ve ikinici bebeklerinin ismini ilk kez açıkladı. Hamileliğine dair samimi açıklamalarda bulunan Turan'ın kilo açıklaması ise herkesi şaşırttı.
Erkek bebeğine 4 aylık hamile olan Aslıhan, şimdiye kadar sadece yarım kilo aldığını söyledi. İlk bebeğinin adı Hamza Arda olan Aslıhan, ikinci bebeklerine de Asil Aslan adını vereceklerini söyledi.
İlk hamileliğinde 8 kilo aldığını söyleyen Aslıhan Doğan, doğumun üzerinden 20 gün geçmişken eski görüntüsüne kavuşmuştu. Aslıhan, günde 20 dakika kardiyo egzersizi yaparak aldığı kiloları hızla vermişti.