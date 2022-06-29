Arda Turan, Özlem Ada Şahin'e cinsel taciz iddiası ile yargılandığı davadan ikinci kez beraat etti!
Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel taciz iddiaları ile yargılandığı davadan ikinci kez beraat etti.
Galatasaray Spor Klübünün futbolcusu Arda Turan, Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel taciz iddiası ile yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada ikinci kez beraat kararı verildi.
İddaya göre Arda Turan'ın, Emirgan'daki bir mekanda Berkay'ın eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği ve bunun üzerine Berkay ile kavga ettiği, kavga esnasında Arda Turan'ın Berkay'ın burnunu kırdığı söylenmişti.
Turan'ın, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş etme görüntüsüde ekranlara yansımıştı.
Olay sonrası Burak Yılmaz'ın verdiği ifade ortaya çıkmıştı. Gece Arda Turan ile beraber olduğunu söyleyen Yılmaz, Arda Turan ve Özlem Ada Şahin'in diyaloglarına şahit olmadığını söylemişti.