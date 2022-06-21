Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu!Setlere hızlı giriş yapan Kural'ın işte yeni filminin yayın tarihi!
Yıllar önce beğeniyle izlenen "Lise Defteri" dizisindeki Ediz rolüyle hafızlara kazınan yakışıklı oyuncu Arda Kural uzun süre setlere ara vermiş psikolojik rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmüştü. Bu süreç içerisinde beyaz perdeden uzak kalan Kural şimdilerde yeni bir proje ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor..
Ünlü oyuncu Leonardo Dicaprio'ya benzerliği ile bilinen yıllar önce ilgiyle izlenen gençlik dizisi" Lise Defteri"nde Ediz karakterine hayat veren, yakışıklılığıyla hafızlara kazınan oyuncu Arda Kural uzun süre setlere ara vermiş psikolojik rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmüştü. Beyaz perdeden uzak kalan Kural şimdilerde Altan Erkekli gibi usta oyuncuların yer aldığı "Yıldızlara bak" filmi ile setlere geri dönmeye hazırlanıyor..
Setlere geri döndü
Uzun süre psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir dönemin popüler oyuncusu Arda Kural, rahatsızlığı nedeniyle ara verdiği setlere geri döndü.
Beyaz perdeye bir süre ara
Arda Kural, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle beyaz perdeye bir süre ara vermişti. Ünlü oyuncuya psikoz teşhisi konulmuştu.
Sevenlerine güzel haber
Yıllarca ekranlardan uzak kalan yakışıklı oyuncudan sevenlerine güzel haber geldi.