Arda Kural Tutunamayanlar'a dahil oldu! Yıllar sonra setlere geri döndü

Yönetmen Doğan, Kural'ın dizide hangi rolde oynayacağını ise henüz açıklamadı. Kural, bundan böyle Salı akşamları yayınlanan Tutunamayanlar kadrosunda Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Ece Ceşmioğlu ile birlikte yer alacak.