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Arda Güler yarın ilk 11'de başlayabilir! Ancelotti açıkladı! Arda'nın maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Arda Güler yarın ilk 11'de başlayabilir! Ancelotti açıkladı! Arda'nın maçı saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası son 32 turunda yarın Arandina ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in bu maçta ilk 11'de başlayabileceğini ifade etti.

Arda Güler yarın ilk 11'de başlayabilir! Ancelotti açıkladı! Arda'nın maçı saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın kupa maçında sahaya ilk 11'de çıkabileceğini söyledi.

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Arda Güler yarın ilk 11'de başlayabilir! Ancelotti açıkladı! Arda'nın maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ancelotti, İspanya Kral Kupası son 32 turunda yarın Arandina ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

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Arda Güler yarın ilk 11'de başlayabilir! Ancelotti açıkladı! Arda'nın maçı saat kaçta hangi kanalda?

İtalyan teknik adam, milli futbolcuya şans verip vermeyeceğiyle ilgili soruya, "Arda Güler kendini daha iyi hissediyor, iyi gidiyor. Yarın ilk 11'de başlayabilir." yanıtını verdi.

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Arda Güler yarın ilk 11'de başlayabilir! Ancelotti açıkladı! Arda'nın maçı saat kaçta hangi kanalda?

El Montecillo Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.

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