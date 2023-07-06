Arda Güler imza için İspanya'ya gitti! Fenerbahçe duyurdu: Transfer görüşmeleri başladı!

TONI KROSS VE MODRIC'TEN EĞİTİM ALACAK

Arda Güler'in Real Madrid'i tercih etmesinde birçok sebep yer aldı. Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti ve kulübün başkanı Florentino Perez ile bizzat görüşen Arda Güler bu şekilde ikna oldu.