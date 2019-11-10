Aras Bulut İynemli'nin son paylaşımı sosyal medyayı salladı!
ÇUKUR dizisi yıldızı Aras Bulut İynemli'nin Instagram hesabından yaptığı son paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.
Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Çukur dizisinde "Yamaç Koçovalı" karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'nin Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.
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Son zamanlarda yıldızı parlayan oyuncular arasında bulunan oyuncu Aras Bulut İynemli, Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı.
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İynemli'nin fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Aras Bulut İynemli’nin Başrolün oynadığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmide kısa sürede 3.858.874 bin kişi tarafından izlenerek gişe rakamıyla 2019 yılının şu ana kadar en çok izlenen Türk filmi oldu.
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