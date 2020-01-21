Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal frikikle Necip Memili düğününe damga vurdu
Aras Bulut İynemli sevgilisi Bige Önal'la Necip Memilli'nin düğüne katılırken iç çamaşırsız elbise tercihi, Önal'ın başını yaktı. Bige Önal, frikik vermekten kurtulamadı.
Show TV ekranlarında yayımlanan Çukur dizisinde 'Cumali' karakterine hayat veren Necip Memili, bir süredir aşk yaşadığı Didem Dayıcıoğlu ile Ortaköy'de yer alan bir otelde nikah masasına oturdu. Rol arkadaşları da Memili'yi yalnız bırakmadı.
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Aynı dizide rol aldığı Aras Bulut İynemli de düğüne sevgilisi Bige Önal ile beraber katıldı. Ünlü isimlerin de akın ettiği düğünün sonunda ise talihsiz bir kaza yaşayan İynemli'nin sevgilisi Bige Önal oldu.
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Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan'ın kızı oyuncu Bige Önal, düğünün ardından sevgilisiyle basın mensuplarını sorularını yanıtladı.
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Basın mensuplarının sorularını yanıtlarken ise Önal, esen rüzgar nedeniyle talihsiz bir kaza yaşadı.
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