Aras Bulut İynemli'den hayranlarını üzecek haber!
Çukur dizisindeki Yamaç Koçovalı karakteriyle ciddi bir hayran kitlesi edinen Aras Bulut İynemli hakkında, yeni sezonda bir Kanal D dizisine geçeceği yönünde söylentilerle heyecanlanan hayranlarına kötü haber... İynemli'nin Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisine geçeceği yönündeki söylentilerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.
Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı olarak 4 sezon boyunca ekranda başarıyla yer alan Aras Bulut İynemlinin hayranları dizi final yapar yapmaz, şimdiden yeni projesini merak etmeye başladı bile…
Başarılı performansı ile Çukur’da kariyerinin en iyi çıkışını yapan İynemli hakkında, geçtiğimiz hafta 131. bölümü ile birlikte muhteşem bir final yaparak ekran ömrünü tamamlayan Çukur'dan sonra başka bir diziye geçeceği yönünde iddialar gündeme gelmişti.
Bu iddiaya göre Aras Bulut İynemli’nin ismi Sadakatsiz isimli Kanal D dizisiyle geçiyordu.
'İynemli Sadakatsiz'de mi oynayacak' iddiaları yayılmıştı
İkinci sezonda bazı değişimlerle izleyicilerin karşısına çıkacak olan ve Haziran başında 31. bölümü ile sezon finali yapan Sadakatsiz, dizisine yeni karakterlerin katılması bekleniyor. Aras Bulut İynemli’inin ismi de bu çerçevede dile getirilmişti.