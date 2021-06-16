Aras Bulut İynemli'den hayranlarını üzecek haber!

'İynemli Sadakatsiz'de mi oynayacak' iddiaları yayılmıştı

İkinci sezonda bazı değişimlerle izleyicilerin karşısına çıkacak olan ve Haziran başında 31. bölümü ile sezon finali yapan Sadakatsiz, dizisine yeni karakterlerin katılması bekleniyor. Aras Bulut İynemli’inin ismi de bu çerçevede dile getirilmişti.