Aras Bulut İynemli Neymar'a 7. Koğuştaki Mucize filmi için böyle teşekkür etti
7. Koğuştaki Mucize filmi, Netflix'te ilgiyle izlenmeye devam ediyor. İzleyenlerden biri de Berzilyalı futbolcu Neymar oldu. Neymar 7. Koğuştaki Mucize filmini çok beğenince Instagram'da paylaştı. Aras Bulut İynemli de Neymar'a teşekkür etmeden geçmedi.
Güney Kore uyarlaması olan yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı film 7. Koğuştaki Mucize, beyazperdenin ardından Netflix'te beğenileri toplamaya devam ediyor.
7. Koğuştaki Mucize filminin başrolünü ise şimdilerde Show TV ekranlarında yayımlanan Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli üstlenmiş ve performansıyla herkes tarafından takdir edilmişti. Aras Bulut, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışına hayat verdiği karakteri canlandırmıştır.
Aras Bulut'un başarılı performansı ve 7. Koğuştaki Mucize filmi, Netflix'te yayımlanmaya başlamasıyla ise dünyaca ünlü isimler tarafından da izlenmeye başladı.
Hatta filmi izleyen ünlü futbolcu Neymar, Instagram hesabından filme dair beğenilerini paylaştı.