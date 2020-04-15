Aras Bulut İynemli Neymar'a 7. Koğuştaki Mucize filmi için böyle teşekkür etti

7. Koğuştaki Mucize filminin başrolünü ise şimdilerde Show TV ekranlarında yayımlanan Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli üstlenmiş ve performansıyla herkes tarafından takdir edilmişti. Aras Bulut, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışına hayat verdiği karakteri canlandırmıştır.